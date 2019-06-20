Общество

Перспективы развития лечебных и оздоровительных профсоюзных учреждений Псковской области обсудили в санатории «Хилово»

Практическая конференция «Перспективы и стратегия развития рекреационной деятельности учреждений Псковского областного совета профсоюзов» состоялась в санатории «Хилово». Участие в ней приняли руководители профсоюзных учреждений отдыха и оздоровления Псковской области, медики и другие специалисты профсоюзных санаториев и туристических баз, председатели Псковских областных организаций профсоюзов, входящих в региональное профсоюзное объединение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского обсовпрофа.

В рамках конференции обсуждалась не только работа лечебно-профилактических учреждений Псковского облсовпрофа, но и опыт работы санаториев Крыма, с которым специалисты профсоюзной санаторно-курортной сети региона ознакомились в ходе недавней поездки на полуостров.

Открывая конференцию, председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова отметила, что областной совет профсоюзов – организация, демонстрирующая устойчивость как с точки зрения работы коллегиальных органов, так и в сфере социальной и коммерческой деятельности.

«Если в 2010 году перед нами всеми стояла задача по финансовой стабилизации работы всех ресурсов нашей общественной организации, то уже пять лет спустя базовым требованием всех наших коллегиальных органов стало усиление социальной направленности работы наших учреждений, повышение их привлекательности для членов профсоюзов, следствием чего должно было стать, в том числе, и увеличение профсоюзной численности в нашем регионе», — напомнила Ульяна Михайлова. Эту задачу можно считать выполненной: по информации лидера псковских профсоюзов, Псковский облсовпроф является единственным профсоюзным объединением в стране, показавшим в 2018 году реальное увеличение численности членов профсоюзов. «По итогам многочисленных встреч с профактивом можно сказать, что профсоюзные санатории и туристические базы являются одним из основных мотивационных ресурсов повышения профсоюзной численности в Псковской области наряду с правозащитной деятельностью Новые социальные проекты, такие как межсоюзные заезды, а также уже давно реализуемые – такие как профтуры на туристические базы — вызывают многочисленные благодарные отклики профактива, помогают лучшее координировать работу первичного профсоюзного звена», — сказала председатель облсовпрофа.

Отдельно Ульяна Михайлова отметила программы, направленные на профилактику профессионального выгорания. В частности – социальный проект «Танцетерапия», который получил большую поддержку в профсоюзной среде. «В нем участвуют медики, педагогические работники, работники социальных учреждений – люди с высокой профессиональной и эмоциональной нагрузкой. И мы его будем продолжать, потому что такой запрос есть», — заявила председатель Псковского облсовпрофа.

Главный врач санатория «Хилово» Женя Дудченко выступила перед участниками конференции с сообщением о состоянии санаторно-курортной отрасли на примере «Хилово» и крымских санаториев, старшая медсестра санатория, специалист кабинета эстетической медицины Наталья Виноградова рассказала об использовании в крымских санаториях лечебных природных и преформированных факторов. Также участники конференции обсудили информацию старшей медсестры Ольги Мацук о номерном фонде и особенностях размещения в ряде крымских санаториях и сообщение старшей диетсестра Натальи Захаровой об организации питания. Практически все докладчики отмечали, что в осмотренных ими крымских санаториях больший акцент делается на предоставлении оздоровительных услуг, тогда как профсоюзные санатории Псковской области более глубоко специализируются на лечении и реабилитации, обладают более развитой лечебно-диагностической базой и большим спектром используемых в лечении природных факторов (минеральные воды, грязи). Неоспоримым плюсом крымских здравниц является климатотерапия, возможность широкого применения морских и солнечных ванн.

Добавим, что участники конференции также ознакомились с номерным фондом санатория «Хилово», с ходом ремонтных работ, направленных на повышение уровня комфортности пребывания в санатории, осмотрели лечебно-диагностический корпус, недавно введенный в эксплуатацию.