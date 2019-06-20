Общество

Депутаты ответят на вопросы псковичей в приемной «Единой России»

Стал известен июльский график встреч депутатов с гражданами в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9).

Откроет месяц приемов депутат областного Собрания Алексей Васильев. Он выслушает граждан 2 июля. На 9 июля разговор с псковичами запланировал руководитель фракции «Единой России», первый заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Антонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Секретарь регионального отделения «Единой России» и председатель областного Собрания Александр Котов рассмотрит просьбы и предложения граждан 11 июля.

Депутат областного Собрания Лидия Драгунова готова пообщаться с псковичами 24 июля.

Также во второй половине дня с псковичами собираются встретиться депутаты городской Думы: Владимир Воробьев – 2 июля, Эдуард Белов – 10-го, Валерий Тюменцев – 11-го, Григорий Стороненков – 17-го, Любовь Николаева – 24-го июля.

Кроме того, 25 июля можно обратиться за поддержкой к заместителю секретаря регионального отделения Партии, координатору партпроекта «Крепкая семья», и.п. главы города Пскова Елене Полонской.

Предварительная запись возможна по телефону 8(8112) 66-25-12.