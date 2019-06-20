ООО «Городской формат» предлагает услуги по изготовлению агитпродукции к сентябрьским выборам

ООО «Городской формат» предлагает услуги по изготовлению рекламно-агитационной продукции в рамках избирательных кампаний по выборам глав Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Усвятского района районов, а также дополнительным выборам депутата Псковского областного Собрания по округу № 2 и довыборам депутата Псковской городской Думы по округу №13.
|
№
|
Наименование
|
Техника изготовления
|
Кол-во, шт
|
Сумма, руб
|
1
|
Евро буклет
|
Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага Savile row 130 гр.
|
1620
|
34020
|
2
|
Флаеры (двухсторонние)
|
Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага Savile row 130 гр.
|
6000
|
21000
|
3
|
Баннер в рулап 1*2,2 м
|
Способ печати интерьерная, ткань баннерная 440 3,2м, под обрез
|
12
|
5280
|
4
|
Афиша А2
|
Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага Savile row 130 гр.
|
300
|
14400
|
5
|
Афиша А3
|
Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага Savile row 130 гр.
|
1200
|
28800
|
6
|
Афиша 0,7х1 м
|
Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр.
|
90
|
15120
|
7
|
баннер 3х6 м
|
Способ печати интерьерная, ткань баннерная 440 3,2м, с люверсами 20 см и проклейкой края
|
1
|
3600
|
8
|
Афиши 0,65х0,9
|
Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр.
|
12
|
1685
|
9
|
Пленка
|
Способ печати интерьерная, материал – самоклеющаяся пленка
|
1
|
3600