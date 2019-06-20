Общество

В сельскохозяйственных предприятиях Псковского района приступили к заготовке кормов

В июле для работников сельского хозяйства Псковского района наступает период заготовки кормов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района, на сегодняшний день кормовых культур скошено на площади 4612 гектар, заготовлено 4143 тонны силосной массы, 28052 тонн сенажа, в том числе в упаковке 1799 тонн, 2022 тонн сена, что составляет 16,1 центнера кормовых единиц на 1 условную голову скота или 78 % к плановым показателям.

Самые высокие показатели в СХПК «Ершовский», ЗАО «Агрофирма «Победа» и ОПХ «Родина», где заготовлено по 27,1; 25,5 и 20,1 центнеров кормовых единиц соответственно.