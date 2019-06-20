Общество

Кадастровая палата сообщает о важности указания СНИЛС для получения корректных сведений

В Кадастровую палату поступают обращения граждан о некорректных сведениях, предоставленных в выписках из реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В связи с чем Кадастровая палата напоминает, что в целях предоставления сведений, содержащихся в реестре недвижимости в запросе, кроме наименования и реквизита документа, удостоверяющего личность, даты и места рождения, необходимо указывать СНИЛС. Наличие в запросе СНИЛС исключает возможность получить недостоверные сведения о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости.

При обработке запроса о правах отдельного лица одним из основных идентификаторов, в отношении физических лиц, является СНИЛС, если такой номер присвоен в установленном порядке.