Общество

Об усилении ветра предупредили жителей Псковской области

Сегодня, 1 июля, от Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» получено предупреждение о неблагоприятном природном явлении.

«01.07.2019 начиная с периода 15-18 часов по Псковской области ожидается усиление западного, юго-западного ветра, порывы до 16 м/сек».

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.