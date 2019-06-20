Общество

В псковском УФАС объяснили законность рекламы на адресных табличках и знаков дополнительной информации

В управлении федеральной антимонопольной службы Псковской области объяснили, когда размещать рекламу на адресных табличках домов Пскова - законно. И почему законно размещать знаки дополнительной информации. Причиной для разъяснения послужило возмущение жителей города, вызванное размещением на адресном указателе дома № 1, что на улице Детской, рекламы такси.

Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Такая подпись под адресным указателем - реклама чистой воды, - отметила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец. - Но такая реклама - абсолютно законна, если собственники этого дома согласовали ее размещение на общем собрании, а рекламодателю еще и удалось договориться с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова. Причем плату за эти таблички могут получать и сами собственники жилья, если посчитают нужным, и плательщик одобрит условия».

Кроме того, Ольга Милонаец добавила, что вопросами размещения аналогичных предметов занимаются органы местного самоуправления, а управление - лишь осуществляет контроль над содержимым рекламы. Поэтому вызывающие у граждан негодование другие таблички, информационные, прикрепленные к городским указателям направлений, - не профиль ведомства, поскольку вообще не являются рекламой. Одна из таких табличек в Пскове - «Белорусская мебель» - находится на Октябрьском проспекте, под указателями на Гдов, Ригу и Таллин.

Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Как правило, реклама дает возможность сразу же идентифицировать фирму, магазин, узнать об ассортименте товара. Поэтому "Белорусская мебель" - действительно, информационная табличка, повешенная с разрешения властей города», - подчеркнула руководитель управления.

С ее слов, более корректно идентифицировать рекламный материал помогает и сотрудникам ведомства, и представителям власти соответствующий федеральный закон, «О рекламе».

«Другое дело, что в этом отношении у нас порядок - "сырой", нет четких объемов. Поэтому информационных табличек могут везде развесить, и УФАС не сможет применить свои полномочия.