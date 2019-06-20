Общество

Администрация Псковской области считает, что ведет конструктивный диалог с профсоюзами

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков ответил на обращение Псковского облсовпрофа с предложением о проведении встречи с профсоюзным активом региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального профсоюза.

Напомним, что данное предложение председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову 27 мая.

В обращении указывалось, что 22 мая президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на X съезде Федерации независимых профсоюзов России, отметил: «Одно из важнейших направлений нашей совместной с вами работы – совершенствование механизмов социального партнерства. В повестке Российской трехсторонней комиссии всегда стоят самые актуальные вопросы. Знаю, что инициаторами здесь выступают представители именно профсоюзных организаций. Безусловно, так и должно быть в будущем».

Президент России обратил внимание на уникальный опыт надежного партнерства профсоюзов с государством в сфере защиты трудовых прав работников, который невозможно переоценить. В ответной речи председатель ФНПР Михаил Шмаков сказал: «За последние пять лет мы научились жить и работать в условиях экономических санкций против нашей страны. Но, для того чтобы успешно им противостоять и для того чтобы идти вперед в части разрешения внутренних социально-экономических проблем, нужно сконцентрироваться и вместе, договорившись, сделать ряд неотложных шагов».

«Псковский областной совет профессиональных союзов также считает, что нам следует сделать ряд неотложных шагов», - говорилось в обращении псковских профсоюзов. Псковский облсовпроф предлагал обсудить на встрече наиболее важные вопросы, волнующие работающих граждан: повышение заработной платы; снижение просроченной задолженности по заработной плате, которая значительно увеличилась за последние 4 месяца; привлечение кадров в учреждения здравоохранения, образовательные организации и другие экономические и социально-значимые вопросы, в том числе те, о которых шла речь на X съезде ФНПР.

«Мы понимаем, что основные сложности с системным решением многих вопросов связаны с острым дефицитом областного бюджета. В то же время ясно, что решить проблему бюджетной сбалансированности с помощью урезания социальных расходов, оптимизации персонала бюджетных организаций и иных непопулярных решений, конечно, нереально», - подчеркивалось в обращении.

По мнению профсоюзной стороны, совместное решение вопросов социально-трудового характера должно стать нормой: «Тем более что нам всегда есть, что обсудить за столом переговоров в рамках трехсторонней комиссии. Встречи профсоюзного актива с губернатором региона при возникновении серьезных вопросов социально-трудового характера должны стать традиционными».

Поэтому Псковский облсовпроф предлагал проработать приемлемый вариант встречи.

В ответе Николая Цветкова профсоюзной стороне сообщается, что предложение рассмотрено. Что касается самой встречи, то заместитель губернатора считает, что «администрацией области ведется конструктивный диалог по актуальным социально-экономическим вопросам с представителями отраслевых профсоюзных объединений области, должностными лицами администрации области и руководителями органов исполнительной власти осуществляется системное взаимодействие с представителями профсоюзов по реализации основных направлений социального партнерства в рамках работы областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

Добавим, что до 2018 года встречи профсоюзного актива с губернатором Псковской области проходили регулярно - как в рамках обсуждения проблемных вопросов социально трудовых отношений (новая система оплаты труда работников бюджетной сферы, реорганизация и оптимизация социальной сферы Псковской области в 2015 году, индексация заработной платы бюджетников в 2017 году), так и в ходе реализации различных проектов – например, в ходе работы Школы молодого профсоюзного лидера.