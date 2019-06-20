Общество

Кованый колокол для Сквера Народовластия изготавливается в духе вековых традиций псковских кузнецов

Кованый колокол для Сквера Народовластия изготавливается в духе вековых традиций псковских кузнецов. Таким мнение поделился автор проекта кованой композиции Владимир Шуляковский во время совместного с председателем Собрания депутатов Александром Котовым визита в мастерскую Псковского кузнечного двор. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, с ходом работ сегодня, 1 июля, гостей познакомил кузнец Александр Вишневский.

«То, что надо! И во всем этом псковская традиция - сквозная, вековая», - оценил Владимир Шуляковский фактуру кованой поверхности. Конечный результат, по мнению архитектора, будет гармонировать с «суровым каменно-деревянным» Псковом.

Кузнец Александр Вишневский подробно рассказал председателю Собрания Александру Котову последовательность дальнейших действий. На сегодня готов каркас «колокола» и часть декоративных элементов поверхности, язык, буквы для слов «вече» и «совѣты». Название современного законодательного органа - Собрание - будет выступать доминантой. Высота композиции составляет около трех метров, уже сейчас Александр Вишневский и Владимир Беженар просчитывают, как надежнее закрепить ее в наклоне - в соответствии с утвержденным проектом.

Тем не менее, и сам автор идеи, и кузнецы, и председатель Собрания депутатов допускают подвижность замысла - основная часть конструкции останется неизменной, зато могут появиться новые декоративные элементы или измениться их форма.

«Видно, что вы подходите не формально, а творчески, - отметил Александр Котов. - Я доволен этим промежуточным результатом, мне нравится, что металл в итоге создает ощущение старины, а буквы передают атмосферу эпохи. Мне кажется, в конечном итоге получится замечательный объект, который станет украшением сквера».

Напомним, идея об установке символического вечевого колокола в сквере на Запсковье появилась у депутатов Псковского областного Собрания в год 25-летия регионального парламента. В канун юбилея парковую зону на пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова переименовали в «Сквер Народовластия», ее центральную часть после благоустройства украсит композиция, изготовленная на средства, собранные депутатами.