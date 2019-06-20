Общество

Зампреда комитета Совфеда РФ Елена Бибикова проведет в Пскове прием граждан

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Елена Бибикова проведет в Пскове прием граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Прием состоится 4 июля. Встреча пройдет в региональной общественной приемной «Единой России», расположенной на улице Гоголя, 9. Ответить на вопросы граждан, выслушать их пожелания и предложения Елена Бибикова готова с 13.00 до 15.00.

Предварительная запись возможна по телефону: (8112) 66 - 25 - 12.