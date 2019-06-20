Общество

Псковская область окажет помощь Иркутской области, пострадавшей от наводнения

Псковская область окажет помощь Иркутской области, пострадавшей от наводнения. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор псковского регион Михаил Ведерников.

«С 25 июня Иркутская область находится во власти наводнения - сильнейшего за последние 180 лет. Подтопленными оказались десятки населенных пунктов. В воде стоят 6,7 тысяч жилых домов, в которых проживают 33 тысяч человек, из них более 4 тысяч детей», - перечислил масштабы трагедии Михаил Ведерников.

«Наши соотечественники нуждаются в помощи. Мы не остаемся в стороне и направляем группу спасателей областного управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях для усиления группировки сил РСЧС для оказания адресной помощи населению, чьи жилые дома оказались в зоне подтопления», - отметил губернатор.

Уже завтра команда из 10 профессионалов отправится в дорогу., добавил он и выразил уверенность, что «они внесут весомый вклад в борьбу с последствиями стихии и окажут посильную помощь пострадавшим».

Добавим, со ссылкой на РБК, что к настоящему времени 12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно. 751 человек пострадал, 153 госпитализировано.