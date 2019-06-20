Общество

Утвержден отчет об исполнении бюджета города Великие Луки за 2018 год

Состоялось очередное 23-е заседание Великолукской городской Думы, на повестке которого было двенадцать вопросов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, заседание началось с представления и поздравления новоизбранного депутата Елены Чернозубовой, которая одержала победу на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы по округу № 14. Далее приступили к рассмотрению первого вопроса – об исполнении городского бюджета за 2018 год, информацию по которому представила и.о. заместителя главы городской администрации, начальник финансового управления Наталья Дмитриева.

В частности, она сообщила, что доходы бюджета в 2018 году сложились в объеме 1 956,2 млн. рублей, расходы составили 1 893,4 млн. рублей. Таким образом, по итогам года сложился профицит бюджета – превышение доходов над расходами в сумме 62,8 млн. рублей. План поступлений по собственным доходам выполнен на 107,1%, по межбюджетным трансфертам плановые поступления выполнены на 93,9%.

«В структуре собственных доходов городского бюджета наибольшую долю в прошедшем году занимали: налог на доходы физических лиц 555,8 млн. рублей, налоги на совокупный доход 81,9 млн. рублей, налоги на имущество 78,6 млн. рублей, земельный налог 53,5 млн. рублей, налог на имущество физических лиц 25,1 млн. рублей, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 58,2 млн. рублей, и доходы от реализации имущества 61,7 млн. рублей. Межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней в отчетном периоде поступило 1 089,1 млн. рублей», – рассказала начальник финансового управления.

Говоря о расходной части бюджета, Наталья Дмитриева отметила, что расходование бюджетных средств в 2018 году имело четко выраженную социальную направленность – в совокупности на функционирование социальной сферы ушло 1 365,3 млн. рублей.

Одним из самых значимых направлений стала система образования. Это 46 образовательных учреждений: 21 дошкольное, 16 общеобразовательных, 9 учреждений дополнительного образования. В муниципальной системе общего образования в 2018 году обучалось свыше 10,5 тысяч учеников. Дошкольные образовательные учреждения посещали более 5 тысяч детей. Услугами системы дополнительного образования было охвачено порядка 10,0 тысяч юных великолучан. В целом, на реализацию мероприятий в области образования израсходовано 1 105,8 млн. рублей.

На финансовое обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта за прошедший год была направлена сумма в 79,1 млн. рублей. На сферу культуры – 103,5 млн. рублей.

Вторым по значимости направлением расходов городского бюджета является жилищно-коммунальное хозяйство. По данному направлению за 2018 год израсходовано 195,9 млн. рублей, в том числе на текущий и капитальный ремонт дорог, выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети, ремонт дворовых территорий и проездов к ним, на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Также, в 2018 году были построены линии уличного освещения.

Что касается социальной политики, то финансовое обеспечение мероприятий этой области в прошлом году составило 76,9 млн. рублей. Основными направлениями являлись: обеспечение жильем детей-сирот, выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях дошкольного образования, социальная поддержка отдельных категорий граждан.

В 2018 году в Великих Луках реализовывались 12 муниципальных программ. Финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников составило 1 805,4 млн. рублей. Таким образом, все обязательства, финансируемые за счет местного бюджета, были выполнены полностью.

По окончании доклада и.о. заместителю главы городской администрации был задан ряд вопросов. Депутат Елена Чернозубова поинтересовалась, выделяются ли из городского бюджета средства на обеспечение безопасности детей в городских образовательных учреждениях. Наталья Дмитриева пояснила, что финансы на обеспечение безопасности маленьких жителей города выделяются ежегодно в течение нескольких лет и 2018 год не стал исключением. В частности, были выделены средства на обеспечение пожарной безопасности, а также на реализацию комплекса мер антитеррористической направленности, в число которых входит и установка систем видеонаблюдения.

Выступая по существу представленной информации, парламентарии сошлись во мнении, что бюджет 2018 года был сбалансированным, программным и главное – имел ярко выраженную социальную направленность. Отчет об исполнении бюджета был утвержден единогласно.