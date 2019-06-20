Общество

Более 500 тыс рублей выделят на приобретение оборудования для концертного зала ДК ЛК в Великих Луках

Изменения в бюджет города Великие Луки на 2019 год внесли на сессии депутаты гордумы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе города, согласно сообщению начальника финансового управления Натальи Дмитриевой, увеличивается объем поступлений собственных доходов на общую сумму 2 944,9 тыс. рублей. Также, в соответствии с договором с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличиваются плановые назначения по прочим безвозмездным поступлениям от негосударственных организаций, на сумму гранта в размере 1 399,9 тыс. рублей в 2019 году и 600 тыс. рублей в 2020 году. Средства гранта будут направлены на приобретение оборудования в рамках реализации инновационного социального проекта «Мы вместе».

Кроме того, в 2020 году производится увеличение объемов ассигнований по субсидии областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Средства пойдут на строительство двух садов: в микрорайоне «Северный» и районе улицы Заслонова.

Что касается расходной части, управлению образования дополнительно выделяются средства в сумме 7 836,0 тыс. рублей, в том числе 1 130,4 тыс. рублей на софинансирование к субсидии областного бюджета на модернизацию, строительство и техническое оснащение муниципальных объектов образования, а также на приобретение оборудования для строящегося детского сада на ул. Первомайской. Комитету культуры, в числе прочего, будут выделены дополнительные средства в общей сумме 527,6 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы ДК ЛК: приобретение оборудования для концертного зала.

Также запланировано выделение средств комитету по физической культуре и спорту, управлению жилищно-коммунального хозяйства и финансовому управлению администрации города.

«В результате внесенных изменений уточненные параметры бюджета города на 2019 год составят: доходы в сумме 2 602 731,0 тыс. рублей, расходы в сумме 2 717 063,1 тыс. рублей. На 2020 год: доходы в сумме 2 465 093,6 тыс. рублей, расходы в сумме 2 465 093,6 тыс. рублей», – сказала в заключение Наталья Дмитриева.

Выслушав доклад и.о. заместителя главы городской администрации, парламентарии высказывались в пользу внесения предложенных изменений, отмечая, что большая их часть касалась выделения дополнительных средств на образование, спорт и культуру. Так, Марина Усачева отметила, что значительные дополнительные средства в результате внесения изменений поступят на развитие системы образования Великих Лук, а значит, это вложение в будущее нашего города, в его дальнейшее поступательное развитие.

В результате депутаты единогласно поддержали внесение предложенных изменений.