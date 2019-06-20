Общество

Псковские спасатели отправились бороться с последствиями наводнения в Иркутской области

Псковские спасатели отправились бороться с последствиями наводнения, произошедшего в Иркутской области.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в регион, где произошла катастрофа, сегодня, 2 июля, с территории аварийно-спасательной службы Псковской области убыли 10 человек личного состава псковского МЧС.

С напутственным словом к ним обратился начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Филимонов.

«У нас сегодня знаменательный момент. С давних времен на Русской земле принято помогать своим людям. В Иркутской области сейчас проблема федерального масштаба: много погибших и пропавших без вести, а ущерб не поддается подсчетам, - отметил Валерий Филимонов. - Губернатора сподвигли слова президента, что можно было бы помочь деньгами, но это Сибирь! Скоро там наступят холода. Людям нужна человеческая помощь, забота и,поддержка спасателей просто необходима».



Кроме того, Валерий Филимонов отметил, что псковское МЧС всегда на связи со своими спасателям.

Псковскую группу, которая убывает в Иркутскую область, возглавил старший водолазный специалист Роман Тумановский. В числе наград специалиста: медаль «За спасение погибавших», медали МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС», «Маршал Василий Чуйков», «XX лет МЧС России», «XXV лет МЧС России», «85 лет Гражданской обороне», «25 лет Поисково-спасательной службе МЧС России» и «Медаль Главного управления МЧС России по Псковской области».



Напомним, по последним опубликованным в СМИ данным, число жертв паводка в Иркутской области выросло до 16 человек. Судьба еще 9-х, в том числе и ребенка, - неизвестна. В результате наводнения в Иркутской области пострадало около 760 человек, госпитализировано 155, среди которых более 30 детей.

С 27 июня там действует режим ЧС, из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. По данным на 1 июля, в 55 населенных пунктах региона подтоплено около 3,3 тысяч жилых домов, в которых проживают более 9,5 тысяч человек. В зоне происшествия - 83 населенных пункта, 33 тысячи человек, 43 социально значимых объекта: фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады. Паводок повредил 13 автомобильных мостов - ограничено движение грузового транспорта на участке федеральной трассы «Сибирь». Подтоплены 7 участков дорог местного значения. Эвакуация из пострадавших населенных пунктов помогла спастись более 2 тысяч человек (512 детей). Синоптики предупреждают, что грядет повторный приток воды. Президент России Владимир Путин уже побывал в Братске и провел совещание по преодолению последствий стихийного бедствия - поручил обеспечить людей, попавших в зону паводка, питьевой водой и взять на контроль цены на товары первой необходимости.