Общество

Псковская трудовая инспекция опубликовала перечень проверяемых в июле организаций

Государственная инспекция труда в Псковской области опубликовала наименования организаций, которых проверит в июле. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда будет проверено в следующих организациях, учреждениях:

ОАО «Маслосырозавод "Порховский"», ООО «ЕВГ», ООО «Дорожник», ГБУСО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

«Также трудовая инспекция проведет проверку ИП: Андреев А. А., Анисимов А. А., Берко А. Л., Мутовин В. А., Ткачева О.В.», - добавили в инспекции.