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Общество

В Псковской области открыт сбор средств для пострадавших от паводка иркутян

02.07.2019 11:06|ПсковКомментариев: 3

В Псковской области открыт сбор средств для пострадавших от паводка жителей Иркутской области. Его осуществляет благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Жители Псковской области могут оказать посильную помощь пострадавшим во время паводка в Иркутской области. Фонд Святой Равноапостольной Княгини Ольги уже подключился к сбору средств и приглашает к участию всех неравнодушных. В Иркутской области уничтожены жилые дома, дороги, объекты социальной инфраструктуры, сельскохозяйственные насаждения. Тысячи людей остались без крова, лишились имущества и, несмотря на оказываемую им всестороннюю помощь, продолжают оставаться в бедственном положении, поэтому любая поддержка для них сейчас очень важна», - отметил исполнительный директор Фонда Андрей Царев.

Напомним, в Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в списке территорий, пострадавших от стихии, значится 50 населенных пунктов. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 6,7 тысячи домов, в которых живут более 9 тысяч человек. По информации Правительства Иркутской области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. По последним данным МЧС России от паводка погибли 14 человек, 751 - пострадали, 153 человека госпитализированы.

2 июля по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Иркутскую область направлена команда из 10 профессиональных спасателей, которые будут помогать устранять последствия паводка и оказывать квалифицированную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Все, кто хочет оказать посильную помощь пострадавшим от стихии жителям Иркутской области, могут сделать это несколькими способами:

1. Перечисление на счет фонда с пометкой «Помощь Иркутску»,
Реквизиты фонда:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99

2. Перечисление через устройство самообслуживания с помощью специального приложения Фонда.
3. С помощью мобильного приложения.
4. С помощью QR-кода.

Теги: #нужна помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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