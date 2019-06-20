Общество

Бюджетный комитет Псковского областного Собрания поддержал проект закона об исполнении бюджета-2018

На заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов утвердили проект закона об исполнении консолидированного и областного бюджета за 2018 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как было отмечено на комитете, имеется заключение Счетной палаты на проект закона, также прошли публичные слушания. Отчет об исполнении бюджета был утвержден федеральным казначейством, сдан в сроки и принят без замечаний.

Доходы консолидированного бюджета в 2018 году составили 36,3 млрд рублей. В сравнении с предыдущими годами сумма бюджета растет, так в 2017 году он составлял 31,2 млрд рублей, а в текущем 2019 году по предварительным данным, без поправок он составит 37,3 млрд рублей, а с поправками он приблизится к 40 млрд рублей.

Депутаты отметили, что бюджет растет не только за счет безвозмездных поступлений, но также за счет налогов на прибыль и имущество.

Дефицит бюджета в 2018 году составил всего 93 млн рублей, а с учетом бюджета других уровней, имеется профицит. В сравнении с 2017 годом бюджет вырос более чем на 5 млрд рублей.

Например, на сферу образования в 2018 году 6 333,3 млн рублей, в их числе начало строительства школы в городе Дно, начало строительства детских садов, организация отдыха и оздоровления детей.

Консолидированный бюджет области «культура» составил 1217,5 млн. рублей, куда вошла реконструкция и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки.

На туризм было предусмотрено 300,336 млн рублей, а исполнено 260,774 млн рублей. Сюда была включена реконструкция улицы Свердлова с прилегающими парковыми зонами.

Просроченная задолженность за 2018 год составила 57, 5 млн, в том числе по областному бюджету 7 млн рублей, госдолг сокращен на 54,4 млн, и на 1 января 2019 года он составил 16,4 млрд рублей, что составляет более 90% всего бюджета.