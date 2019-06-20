Общество

Мошенники, представляющиеся сотрудниками Фонда капремонта, орудуют в Пскове

На территории Пскова зафиксированы случаи мошенничества: злоумышленники ходят по квартирам под видом сотрудников регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области и в целях обмана и грабежа предлагают провести консультацию о предоставлении льгот.

«При этом мошенники применяют психологические техники давления и убеждения, поэтому советуем вам не вступать с ними в контакт, - призывают псковичей сотрудники Фонда капремонта. - В настоящее время принимаются все возможные меры по предотвращению случаев мошенничества. Пожалуйста будьте бдительны. Не открывайте дверь незнакомым лицам, предлагающим вам какие-либо услуги. Не сообщайте о себе никакой информации и тем более не отдавайте денежные средства. Донесите информацию до ваших близких и соседей».



В Фонде также напомнили, что полномочия оформления льгот предоставлены органам социальной защиты. Граждане должны обратиться в социальному защиту по мосту жительства или МФЦ с соответствующим заявлением.

