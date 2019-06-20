Общество

Псковская трудовая инспекция наложила штраф на несколько организаций

Государственная инспекция труда по Псковской области привлекла к административной ответственности и наложила штраф на несколько организаций. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, одна из них - ООО «ПсковСиД».

«В ходе внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства, установлено: в организации не проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах, работники не проинформированы об условиях труда на рабочих местах, работодателем не обеспечено приобретение и выдача средств индивидуальной защиты», - отметили в ведомстве. Выдано предписание об устранении нарушений.

Другая такая организация - ООО «Стройлиния связь». В ходе внеплановой проверки, установлено: работодателем нарушались сроки выплаты заработной платы, заработная плата выплачивалась не в дни, установленные трудовым договором, компенсация за нарушение сроков выплаты не была выплачена.

Следующая организация, попавшая в перечень штрафуемых, - ООО «Августина». В результате внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства, установлено: без обязательного психиатрического освидетельствования, без прохождения обязательного медицинского осмотра работники (жестянщики, плотники, водители, газоэлектросварщики, штукатуры) допущены к исполнению трудовых обязанностей, указанное обследование пройдено, но с нарушением установленного срока. Кроме того, работники ООО не обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты, в трудовых договорах не прописаны обязательные условия, условия труда на рабочем месте. Работники не ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда. Выдано предписание об устранении нарушений.

Также в ведомстве сообщили еще об одной организации, привлеченной к административной ответственности (по статье 5.27 КоАП РФ) - ООО «Металлические конструкции строительные». В ходе внеплановой проверки, установлено: выплата заработной платы осуществлялась работодателем один раз в месяц, что является нарушением трудового законодательства.