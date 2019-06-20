Общество

Россияне стали меньше верить в приметы, магию и сверхъестественные явления

C 1990 года россияне стали более скептичными и реже верить в приметы, магию и сверхъестественные явления, показали данные опросов ВЦИОМа. При этом растет доля не определившихся в своем отношении к этому, передает «Интерфакс».

31% опрошенных заявили, что верят в способность отдельных людей предсказывать будущее. В 2015 году в это верили 55%, в 1990 году - 43% респондентов. При этом доля тех, кто затруднился сформулировать свое отношение к предсказаниям, выросла за четыре года с 7 до 27%.

В способность людей колдовать и наводить порчу верят 31% респондентов против 48% в 2015 году и 37% в 1990 году. Доля не определившихся выросла с 2015 года с 7 до 22%:.

22% опрошенных сказали, что верят в лечение гипнозом. В 2015 году в него верили 41%, в 1990 году - 63%. Затруднились с ответом 27% против 10% в 2015 году.

16% россиян верят в возможность лечить болезни биополем. В 2015 году в это верили 35%, в 1990 году - 49%. Не определившихся оказалось 31% против 12% в 2015 году и 38% в 1990 году.

В способность передавать мысли на расстоянии верят 18% опрошенных, четыре года назад таких было 28%, в 1990 году - 41%. В способность двигать предметы силой мысли (телекинез) верят 18% россиян, в 2015 году в этом признались 19%, в 1990 году - 24%. Доля не определившихся по обоим вопросам выросла за четыре года с 8% до 25%.

В приметы верят 33% опрошенных, в 2000 году таких было 57%. Не верят в приметы 44% россиян, не уверены в отношении к приметам 23% (8% в 2015 году и 4% в 2000 году).

В гороскопы и астрологию верят 15% респондентов против 33% в 2000 году, не верят - 64%, не определились 21% (против 7% четырьмя годами ранее).

Появление на Земле «летающих тарелок» или вообще инопланетян верят 20% россиян, их доля плавно снижается с 33% в 1990 году. Не верят них 57% опрошенных, 23% не смогли сказать определенно (13% в 2015 году, 15% в 2000 году, 39% в 1990 году).

В возможность общаться с душами умерших верят 13% россиян (16% в 2015 году, 10% в 1990 году), не верят - 67%, затруднились с ответом 20% (8% в 2015 году и 23% в 1990 году).