В аквапарк «Акваполис» требуется медицинский работник.

Депутаты ответят на вопросы псковичей в приемной «Единой России»

В псковском МЧС развернут оперативный штаб по ликвидации последствий ДТП в Себежском районе

В Псковской области установили подозреваемых в краже подводного ружья, сварочного аппарата и денег

ООО «Городской формат» предлагает услуги по изготовлению агитпродукции к сентябрьским выборам

«Единая Россия» представила документы для заверения списка кандидатов в депутаты на допвыборах в региональный парламент

МВД: Выводы о чьей-либо виновности в ДТП под Себежем преждевременны до окончания проверки

Перспективы развития лечебных и оздоровительных профсоюзных учреждений Псковской области обсудили в санатории «Хилово»

В Псковской области для 1674 родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства увеличится размер выплаты «за уход»