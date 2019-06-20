В аквапарк «Акваполис» требуется медицинский работник.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации аквапарка, в должностные обязанности медработника входит:
- Прием посетителей комплекса
- Оказание первой неотложной (доврачебной) помощи
- Консультирование посетителей по услугам спортивно-оздоровительного комплекса
- Санитарно-просветительская работа с посетителями
- Ведение соответствующей документации.
Требования:
- среднее медицинское образование (сестринское дело, лечебное дело)
- приятная внешность, правильная речь, вежливость.
- отсутствие вредных привычек
- дисциплинированность, ответственность.
Условия:
- Трудоустройство по ТК РФ
- График работы сменный
- Возможно совместительство.
Резюме следует присылать на электронную почту: aquapark@aquapolis60.ru.
Запись на собеседование по телефону (8112) 701-101 через старшего администратора.