Общество

Комитет по бюджету не поддержал инициативу ЛДПР об отмене транспортного налога для призывников-срочников

На заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов не поддержан закон «О внесении изменения в статью 1 закона Псковской области «О налоговых льготах на 2019 год». Законопроект был внесен фракцией партии ЛДПР и предлагал освободить от транспортного налога солдат, проходящих срочную военную службу.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в документах к закону были приложены положительные заключения Счетной палаты и правового управления. Однако администрация Псковской области не поддержала законопроект, ссылаясь на то, что льготы уже предусмотрены для определенных категорий граждан, таких как ветераны Великой Отечественной войны, усыновители и опекуны, инвалиды.

На комитете отметили, что для каждой из категорий предусмотрены определенные условия отсутствия транспортных налогов: например, для ветеранов льгота предусмотрена только на одно транспортное средство, для опекунов только на транспортное средство определенной мощности, а инвалиды не платят транспортный налог только если определена и подтверждена необходимость в транспорте. В предлагаемом законопроекте эти детали не учтены.

Председатель комитета Борис Полозов выразил опасения насчет того, что этой льготой будут пользоваться недобросовестные граждане, регистрируя свои транспортные средства на призывников, чтобы избежать уплаты налогов. Также в законопроекте не установлен запрет на использование транспортного средства призывника другими лицами в период нахождения первого на срочной военной службе, что, по мнению председателя комитета, повлечет серьезны потери в областном бюджете.

Представитель администрации Псковской области предложила подумать о внесении предложения об изменении правил регистрации транспортных средств. В нем есть описание возможных случаев о временном приостановлении и прекращении регистрации транспортных средств. На текущий момент срочная служба в армии не включена в данный перечень, и администрация Псковской области предлагает разработать изменения именно в эти правила. Это, по их мнению, поможет избежать мошеннической составляющей при использовании автомобиля призывника.

Лидер фракции ЛДПР Антон Минаков ссылался на то, что подобный законопроект уже принят в соседних регионах, однако не смог убедить представителей комитета в необходимости принятия данного законопроекта.