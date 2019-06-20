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Общество

Псковской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды сигарет

02.07.2019 13:01|ПсковКомментариев: 0

Псковской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) табачных изделий - сигарет производства Республики Беларусь.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева, сигареты незаконно перемещались с территории Российской Федерации в Латвию через таможенный пост МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Убылинка под видом другого товара. Таможенному органу были представлены документы на товар: «порошок, молотый шамота …», нарушитель надеялся, что при осмотре транспортного средства с использованием инспекционно-досмотрового комплекса должностным лицам таможни не удастся обнаружить товар, сокрытый от контроля.

Общее количество контрабандного товара составило 112 640 пачек сигарет, стоимостью свыше 10,8  миллионов рублей, что является крупным размером.

Ответственность за данное преступление предусмотрена частью 1 статьи  200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере). Незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

С начала 2019 года по фактам контрабандного перемещения через таможенную границу ЕАЭС табачных изделий Псковской таможней возбуждено 4 уголовных дела. Согласно заключениям экспертов, общая стоимость незаконно перемещаемых табачных изделий по уголовным делам составила более 60,7 миллионов рублей.

Кроме того, в 2019 году таможней возбуждено 43 дела об административных правонарушениях (АП) в отношении физических и юридических лиц, незаконно перемещаемых сигареты. В рамках дел об АП изъято свыше 130 тысяч пачек сигарет различных марок.

Теги: #таможня #контрабанда
Источник: Псковская Лента Новостей
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