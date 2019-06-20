Общество

Погасить госдолг Псковской области поможет увеличение бюджета и участие в нацпроектах

Погасить госдолг Псковской области поможет увеличение бюджета и участие в национальных проектах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказала заместитель председателя комитета по финансам Любовь Павлова на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания.

Председатель парламентского комитета Борис Полозов поинтересовался у Любови Павловой, каковы перспективы погашения госдолга Псковской областью. «В наших силах минимизация рыночных заимствований - снижение ставок рефинансирования, то есть снижение ставок по кредитам», - заявила она.

Также Любовь Павлова отметила, что без увеличения уровня бюджетной обеспеченности Псковской области справиться с таким долгом невозможно. Бюджетная обеспеченность на протяжении 10 лет не поднималась выше 0,6%. Еще 10 субъектов РФ находятся в группе низкого обеспечения. Минфин планирует увеличить уровень их бюджета до 0,9%.

Еще один рычаг для погашения госдолга - это участие в реализации национальных проектов. Это поможет привлечь в область федеральные средства и увеличить доходную базу региона, пояснили на комитете представители администрации региона.