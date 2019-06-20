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Общество

ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове стали лидерами рейтинга самых цитируемых СМИ Псковской области - «Медиалогия»

02.07.2019 14:07|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей и радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стали самыми цитируемыми СМИ Псковской области по итогам первого квартала 2019 года. Такие данные следуют из рейтинга медиаресурсов Псковского региона, подготовленного компанией «Медиалогия».

Напомним, что ПЛН традиционно возглавляет ТОП-10 самых цитируемых псковских СМИ (индекс цитируемости в первом квартале 2019 года — 64,64).
Радио «Эхо Москвы» в Пскове впервые поднялось на второе место (ИЦ — 62,52).

По данному показателю ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове опережают большинство СМИ региона в 5 и более раз.

Отметим, что в ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона также вошел третий представитель медиахолдинга «Гражданская пресса» - Центр Деловой Информации Псковской области (9-е место).   

В медиарейтинг включены СМИ Псковской области. Специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Напомним, что индекс цитируемости - интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Теги: #ПЛН #СМИ #эхо москвы в пскове #цди #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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