ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове стали лидерами рейтинга самых цитируемых СМИ Псковской области - «Медиалогия»

Псковская Лента Новостей и радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стали самыми цитируемыми СМИ Псковской области по итогам первого квартала 2019 года. Такие данные следуют из рейтинга медиаресурсов Псковского региона, подготовленного компанией «Медиалогия».
По данному показателю ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове опережают большинство СМИ региона в 5 и более раз.
Отметим, что в ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона также вошел третий представитель медиахолдинга «Гражданская пресса» - Центр Деловой Информации Псковской области (9-е место).
В медиарейтинг включены СМИ Псковской области. Специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
Напомним, что индекс цитируемости - интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.