Общество

Школьников будут проверять на наркотики при добровольной диспансеризации

В Минпросвещения не возражают против идеи включить в добровольную диспансеризацию школьников тест на наркотики, это может помочь профилактике наркомании среди подростков. Так в пресс-службе ведомства прокомментировали предложение Минздрава, передает «Интерфакс».

Минздрав обнародовал проект приказа об обязательной проверке несовершеннолетних на употребление наркотиков при добровольной диспансеризации. Следы наркотиков предполагается искать в анализах мочи. В проекте приказа также прописано право психиатра-нарколога направлять мочу на дополнительный анализ, если он усмотрит у ребенка признаки наркотического опьянения. В ведомстве напомнили, что диспансеризация школьников является добровольной: для детей моложе 15 лет согласие на нее дают родители, с 15 лет это делает сам подросток.

В Минпросвещения считают, что тестирование на наркотики позволяет выявить территории с высокими факторами риска, где необходимо усилить профилактическую работу. Там напомнили, что тестирование проводят, чтобы иметь возможность своевременно помочь учащимся и корректировать профилактику наркомании в школах.

В школах и колледжах социально-психологическое тестирование на склонностью к алкоголю, наркотикам и курению проводят с 2014 года на добровольной основе. С 2018 года чиновники планировали сделать такие проверки ежегодными. В апреле 2019 года Минпросвещения предложило уточнить, что такие проверки будут проводить для детей с возраста 13 лет. В мае Генпрокуратура предложила сделать эти проверки обязательными.