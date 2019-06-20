Общество

Участникам спецпрограммы будут начислены двойные баллы за поездки в «Ласточках»

Всем участникам программы лояльности «РЖД Бонус» будут начислены двойные баллы за поездку в поездах «Ласточка» Санкт-Петербург - Псков - Печоры отправлением 4 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Акция приурочена к годовщине запуска поезда «Ласточка» на участке Санкт-Петербург - Псков 4 августа 2018 года.

Оформить билет с начислением двойных баллов можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Для начисления баллов за поездку в автоматическом режиме необходимо указывать персональный номер участника при оформлении проездных документов, по которым оформляется перевозка. Баллы начисляются в течение 30 дней после окончания поездки. Ознакомиться с правилами программы «РЖД бонус» можно на официальном сайте rzd-bonus.ru.

Напомним, что с 3 августа ОАО «РЖД» продлевает маршрут курсирования поезда «Ласточка» №809/812 и №813/814 в направлении Санкт-Петербург - Псков до станции Печоры. Поезда будут следовать с продлением до/от станции Печоры по субботам и воскресеньям, в будние дни - до/от станции Псков.

Подробную информацию о графике движения поездов «Ласточка» и о стоимости билетов можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе «Пассажирам» и по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00.