Общество

Руководителям организаций культуры и ветеринарной службы в Псковской области будут доплачивать тысячу рублей к пенсии

На заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов поддержан законопроект «О дополнительных мерах по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области». Проект закона предполагает введение ежемесячной доплаты к пенсии в размере 1000 рублей для руководителей культурных, медицинских и других учреждений, отработавших более 15 лет, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для того, чтобы получать данную выплату необходимо иметь стаж не менее 15 лет по должности руководителя государственных, муниципальных организаций культуры или стаж по должности руководителя организаций ветеринарной службы, находящихся в ведении Псковской области.

На комитете отметили, что законом области «Об образовании в Псковской области» работникам вышеупомянутой сферы уже обеспечена дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей, которая выплачивается пожизненно. В связи с этим, комитет по труду и социальной политике областного Собрания депутатов считает, что было бы справедливым распространить данную меру социальной поддержки.

Следует отметить, что если гражданин, получивший право на дополнительную меру социальной поддержки, уже имеет право на ежемесячную денежную выплату по основаниям, установленным другими областными или федеральными законами, то ему будет выплачиваться одна ежемесячная денежная выплата по его выбору.

В связи с этим предусмотренная данным законопроектом мера социальной поддержки будет актуальна для лиц, не имеющих других мер социальной поддержки, либо для лиц, относящихся к категории ветеранов труда Псковской области, ежемесячная денежная выплата которых на сегодняшний день составляет 355 рублей.