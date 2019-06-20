Общество

Псковским детям с ограниченными возможностями, обучающимся на дому, компенсируют питание

Стоимость двухразового питания планируется компенсировать в Псковской области детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому. Соответствующий законопроект сегодня, 2 июля, поддержал комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно проекту закона, для детей с ограничениями здоровья, которые учатся дома, будет производится ежемесячная выплата в размере 40 рублей за каждый учебный день.

Средства на выплату ежемесячной денежной компенсации будут направляться из областного бюджета в местные бюджеты в форме субвенций. А сама выплата денежной компенсации будет осуществляться муниципальными образовательными организациями.

В областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов средства в сумме 2 млн 630 тысяч рублей на предоставление компенсации за питание 389 детей муниципальных образовательных организаций, обучающихся на дому 169 учебных дней, учтены в объеме субсидий местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных организациях.

В закон Псковской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» будут внесены изменения в части изменения порядка предоставления органам местного самоуправления Псковской области средств на компенсацию питания (замены субсидий местным бюджетам на субвенции).