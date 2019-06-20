Общество

Дмитрий Медведев допустил введение уголовного наказания за срыв торгов при госзакупках

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил введение ответственности вплоть до уголовной за умышленные действия с целью срыва исполнения контрактов по госзакупкам при исполнении национальных проектов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По поводу манипулирования торгами. Эта проблема сохраняется. Надо подумать, каким образом преодолеть ее», - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он подчеркнул, что необходимо принять меры «для того, чтобы срывы торгов, умышленные или демпингование на этих торгах опять же в целях срыва, не мешали нам нормальной организации всего процесса по заключению договоров и не приводили к нарушению сроков, неисполнению обязательств, и, в конечном счете, просто не парализовали работу».

«Важно здесь ввести какую-то дополнительную ответственность. Я понимаю, что это не очень просто будет доказать, но, тем не менее, это уже вопрос правоохранительных органов и суда по поводу того, что некто, участвующий в торгах, изначально не преследовал целью заключить договор, однако обратился с соответствующей заявкой и провалил конкурс», - сказал Медведев.

Такие действия приводят к проведению повторных конкурсов и затягивают сроки реализации планов.

«Надо подумать, какие составы правонарушений здесь можно использовать или формулировать новые и административные, а может и уголовные тоже. Потому что от таких действий миллионные, если не миллиардные убытки», - сказал премьер.