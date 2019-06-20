Общество

Сотрудники ПООО «Чудской проект» получили благодарность Федерального агентства водных ресурсов

Сотрудники Псковской областной общественной организации «Чудской проект» получили благодарность Федерального агентства водных ресурсов за многолетний вклад в экологическое просвещение населения и пропаганду бережного отношения к водным ресурсам

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, 1 июля 2019 года в рамках XXII заседания Совместной Российско-эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод, состоялась научно-практическая конференция, на которой стороны подвели итоги 20-летней деятельности работы комиссии, обменялись информацией о водохозяйственной обстановке и эффективности проведенных водохозяйственных мероприятий в бассейне Псковско-Чудского озера, в том числе в рамках российско-эстонского приграничного сотрудничества.

В завершение мероприятия заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Татьяна Бокова вручила благодарственные письма специалистам общественных и образовательных организаций Псковской области, внесших весомый вклад в экологическое просвещение населения и охрану водных объектов региона.

От Псковской областной общественной организации «Чудской проект» благодарности получили председатель Ольга Василенко, заместитель председателя Сергей Тимофеев и менеджер Андрей Васильев.