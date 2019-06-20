Общество

В Пскове презентуют социальный проект «Седые дети»

9 июля в 11:00 в Центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23) пройдет презентация нового детского социального проекта «Седые дети», победителя конкурса социальных проектов Фонда «Живая классика-2019». Проект будет представлен командой учеников школы №13», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда «Живая классика».

«Идея создания нашего проекта "Седые дети" появилась после участия нашей команды в проекте по адаптации незрячих детей "Вслух", – рассказала куратор проекта, ученица школы №13 Полина Библева. – Наш проект - об одной из самых трагических страниц в истории нашей страны, истории всего человечества. Воспоминания тех, кто стал невольным свидетелем или участником Великой Отечественной войны, кто пережил ее, очень ценны для нас. Наша задача – рассказать живущим о кровавых страницах истории, о детях, которые были лишены детства».

Все желающие могут стать участниками проекта, записав страницу из жизни своих родственников – «детей войны» в книгу «Седые дети». Реализация проекта будет проходить в несколько этапов и способствовать расширению представления о Великой Отечественной войне. На основе печатного варианта книги будет записана аудиокнига, которая будет доступна для скачивания любому желающему.

Гостей презентации ждет небольшая художественная программа.