Общество

Ягоды, фрукты и овощи не пропустили через границу в Псковской области

В минувшие выходные должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, осуществляющие карантинный фитосанитарный контроль на российско-белорусском и на внешних участках Государственной границы Российской Федерации на территории Псковской области, выявили нарушения в сфере карантина растений при ввозе 7 партий подкарантинной продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

С нарушениями законодательства пытались ввезти: черную смородину, свежие томаты, клубнику, черешню, абрикосы, яблоки и укроп. В большинстве случаев причиной запрета ввоза продукции стало отсутствие фитосанитарного сертификата на ввозимый товар, в другом случае – фитосанитарный сертификат был выдан уже после фактического убытия груза с территории государства, уполномоченным органом которого он выдан.

Общий вес продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, составил 23,4 тонны. Вся указанная продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории.