Общество

Глава Псковского района проинспектировала ремонт двора и строительство спортплощадки в Черехе

Выезд в Череху совершила глава Псковского района Наталья Федорова. Целью рабочей поездки была оценка качества укладки асфальтового покрытия на дворовой территории у ДОС-145 и заключительного этапа строительства современной спортивной площадки напротив ДОС-106. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

На спортивной площадке работы практически завершены. Укатана резиновой крошкой и размечена сама площадка, огорожена игровая зона, установлены современные тренажеры и воркаут площадка. Рабочим оставалось лишь закрепить входную калитку в игровую зону и убрать за собой оставшиеся материалы и инвентарь.

Осмотрев спортивный объект, Наталья Федорова осталась довольна увиденным и попросила главу сельского поселения Олега Смирнова и депутата Ядровской волости в кратчайшие сроки решить вопрос благоустройства вокруг площадки и следить впоследствии за ее состоянием.

Затем глава района осмотрела дворовую территорию у ДОС-145 после укладки нового асфальтового покрытия и установки бордюрного камня и отметила, что после ремонта данного двора все дворовые территории многоквартирных домов в Черехе находятся в приемлемом состоянии.