Общество

Вера Емельянова поздравила псковичку Киру Зайцеву с 95-летием

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова во вторник, 2 июля, поздравила с 95-летием псковичку Киру Зайцеву. Вместе с подарками первый вице-губернатор передала имениннице поздравительный адрес президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«Мы желаем вам долгих лет жизни, обязательно дожить до столетнего юбилея, чтобы мы вновь смогли к вам прийти», - отметила Вера Емельянова. Она также передала имениннице цветы от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с пожеланиями крепкого здоровья.

Женщина рассказала гостям о жизни в военное время. Тогда Кира Зайцева заботилась о четверых своих младших братьях и сестрах. Ее отец сразу ушел на фронт, практически дошел до Берлина, но был тяжело ранен. Всю войну Кира Ивановна провела в Пскове. За годы работы и большой личный вклад в развитие города Кира Зайцева получила звание «Ветеран труда».

К поздравлениям именинницы также присоединились и ее многочисленные близкие. Вера Емельянова попросила их записать воспоминания Киры Ивановны, чтобы была возможность их сохранить и передавать следующим поколениям.

Первый вице-губернатор также отметила, что в Псковской области действует программа адресной помощи ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Есть возможность вызова врачей узких специальностей на дом для консультаций. Вера Емельянова отметила, что не стоит стесняться обращаться за помощью, если она необходима.