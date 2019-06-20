Общество

Кинологи псковского УФСИН и таможни обменялись опытом работы по дрессировке собак

На базе городка для подготовки специальных собак следственного изолятора №1 города Пскова состоялись межведомственные занятия по дрессировке с участием кинологов УФСИН России по Псковской области и сотрудников кинологической службы Псковской таможни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Коллеги обменялись опытом работы по дрессировке специальных собак по поиску наркотических, психотропных и взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. После сотрудники поделились результатами практической деятельности из своей повседневной работы.

Среди отрабатываемых нормативов были: поиск наркотического вещества в одежде человека, закладки в транспортном средстве, а также поиск взрывчатого вещества (имитатора) в багаже и на участке местности.

Как отметил начальник кинологической службы регионального УФСИН Александр Филиппов: «Подобное взаимодействие является важным аспектом в подготовке, дрессировке и использования специалистами кинологами служебных собак, как в пенитенциарном ведомстве, так и в таможенной службе».