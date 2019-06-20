Общество

Александр Козловский обсудил тему создания ТОС в Новосокольническом районе

В Псковской области продолжается серия информационных встреч, направленных на развитие ТОС в регионе. 1 июля встреча прошла в Новосокольническом районе. Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Правления ОАТОС Александр Козловский совместно с приглашенными экспертами рассказал представителям органов местного самоуправления и активным жителям района о том, как создать ТОС и какова его главная цель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

Александр Козловский отметил, что развитию территориального общественного самоуправления уделяется большое внимание как на региональном, так и на федеральном уровне. Депутат Госдумы напомнил собравшимся о главной цели создания ТОС – диалоге между гражданами и властью, направленном на решение актуальных проблем на территориях.

«Создание органов территориального общественного самоуправления направлено на повышение уровня жизни каждого отдельно взятого гражданина, на то, чтобы территории развивались, и условия жизни становились более комфортными», - подчеркнул депутат.

О важном предназначении ТОС рассказала начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова.

«Создание ТОС сможет привлечь в район дополнительные финансовые средства, что позволит решить многие локальные проблемы», - сообщила собравшимся Елена Тимашова и напомнила о том, что в 2019 году в Псковской области прошел первый конкурс на лучшую местную инициативу, в котором участвовали 32 региональных ТОСа, 25 из которых стали победителями. «Двадцать ТОСов Псковской области получили на реализацию проектов по двести тысяч рублей, пять ТОСов получили финансирование на отдельные проектные моменты», - отметила Елена Тимашова.

Алексей Кириллов, региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», подчеркнул, что ТОС - наиболее удобная форма для реализации гражданских инициатив и заверил жителей района, что при создании ТОС им будет оказана вся необходимая методическая поддержка.

Наталья Мельникова, член всероссийской ассоциации ТОСов рассказала о дополнительном способе привлечения средств на проекты инициативных граждан - краудфандинге. Данный способ заключается в том, что свою инициативу, требующую наличия средств, можно разместить на тематической площадке в сети интернет, а люди, готовые поддержать идею, смогут частично профинансировать ее. Кроме того, Наталья Мельникова отметила, что ТОС могут не только привлекать дополнительное финансирование, но и во взаимодействии с органами местного самоуправления наиболее эффективно распределять бюджет.

Положительным опытом создания ТОС в Великих Луках поделился общественный советник Главы города Великие Луки Николая Козловского Алексей Максимов. Он рассказал, что институт общественных советников в городе на Ловати функционирует с 2016 года и за это время произошло множество положительных изменений.

«Мы смогли создать взаимодействие органов власти с общественностью, появилась обратная связь. Люди знают, куда пойти со своими инициативами и проблемами, чтобы быть услышанными и получить необходимую поддержку», - отметил общественный советник.

Жители Новосокольнического района с интересом восприняли тему создания ТОС. В завершение встречи депутат Госдумы Александр Козловский поблагодарил собравшихся за активную работу и ответил на вопросы участников «круглого» стола.