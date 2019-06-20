Общество

НКО могут получить субсидии на реализацию социальных проектов в Псковской области

Конкурс по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области во вторник, 2 июля, объявлен управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Максимальный размер предоставляемых по конкурсу субсидий составляет 250 тысяч рублей.

Заявку на участие в конкурсе СО НКО могут подать со 2 июля по 5 августа. Некоммерческие организации, занимающиеся реализацией социальных проектов на территории Псковской области, должны предоставить в управление общественных проектов и молодежной политики администрации области заявку по форме согласно приложению к положению.

Контактный телефон для уточнения информации: (8112) 29-93-73 - Светлана Агапова.