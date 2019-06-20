В Родительском комитете поддержали идею проверять школьников на наркотики

Само наличие осмотров остановит школьников от употребления наркотиков, уверена глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом она заявила RT, комментируя законопроект Минздрава об обязательном осмотре студентов и школьников на употребление запрещенных веществ.
Соответствующий документ ранее был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно документу, тест планируется проводить на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины и барбитураты.
«Само наличие осмотров останавливает многих несовершеннолетних от употребления наркотиков, от того, чтобы «побаловаться». В этом возрасте, когда всё интересно, очень большой соблазн скатиться в эту плоскость. Дети, зная о том, что их будут проверять, будут понимать о последующих проблемах… и не будут начинать», — сказала Волынец.
При этом она подчеркнула, что все процедуры должны проходить с согласия родителей или законных представителей детей и на них должна ложиться ответственность за отказ от прохождения осмотра.