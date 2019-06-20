Общество

Михаил Ведерников на Совете при президенте внес предложения по оптимизации реализации нацпроектов в субъектах РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Москву во вторник, 2 июля, принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Все ключевые административные решения приняты, соглашения о межбюджетных трансфертах заключены, деньги для регионов на этот год предусмотрены и в значительной мере доведены. Я дал поручение организовать работу по ресурсам, которые определены на 2020 год», — заявил Дмитрий Медведев, открывая заседание. Премьер-министр напомнил, что на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры только в этом году предусмотрено более 1,7 трлн рублей.

«Все министерства должны быть внимательны к регионам, когда речь идет о реализации национальных проектов — и в части не подписанных соглашений, и в части тех соглашений, которые пока планируются на один год, а вообще должны заключаться на несколько лет», — отметил Дмитрий Медведев в ходе заседания. В свою очередь от руководителей регионов он потребовал в летнее время активнее вести строительные работы объектов, предусмотренных национальными проектами.

В рамках заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации с докладами выступили руководители ряда российских регионов, в том числе губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников начал свое выступление с подведения итогов прошедших в регионе 39-х Ганзейских дней Нового времени. Он отметил, что во всех мероприятиях приняли участие более 200 тыс человек из 89 городов Ганзейского союза и 13 стран. Глава региона поблагодарил правительство РФ и лично Дмитрия Медведева за помощь и поддержку, которая была оказана региону в подготовке масштабного мероприятия. «Город получил хороший импульс в развитии, и мы сделаем все, чтобы сохранить этот темп», — заметил губернатор.

Говоря о ходе реализации нацпроектов, Михаил Ведерников подчеркнул, что в Псковской области в настоящее время завершающий этап контрактации мероприятий региональных проектов. Все паспорта региональных проектов утверждены в системе «Электронный бюджет». На их реализацию в этом году предусмотрено более 6 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей — федеральные средства.

В своем выступлении губернатор обратил внимание на сложности в заключении государственных (муниципальных) контрактов, которые носят системный характер. Он рассказал, что органы власти ведут детальную подготовку конкурсной документации, заранее информируют потенциальных поставщиков о готовящихся заявках. На сегодняшний день заключены 90 контрактов, а в целом этот процесс будет полностью завершен к концу месяца.

В рамках своего доклада глава региона выступил с рядом инициатив, которые позволят оптимизировать процесс реализации национальных проектов на местах. В частности, Михаил Ведерников предложил рассмотреть возможность заключения соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на 3-летний период, что позволит уже в этом году начать контрактацию объектов 2020 и 2021 годов.

Глава региона также обратил внимание на существующую необходимость дублирования информации о реализации региональных проектов в нескольких информационных системах и в этой связи предложил определить единую площадку для сбора данных в рамках мониторинга, что избавит от возможного расхождения информации и системы двойного ввода. В качестве такой площадки он назвал платформу «Электронный бюджет».

Также губернатор Псковской области обратился к председателю правительства РФ с просьбой рассмотреть возможность дополнительной поддержки сферы здравоохранения в наименее экономически развитых регионах России. «Ни для кого не секрет, в Псковской области — серьезный дефицит кадров в системе здравоохранения, в том числе из-за низких зарплат. Мы делаем все возможное в рамках регионального бюджета, внедряем внебюджетные формы поддержки, но в таких условиях без федеральной поддержки в отрасли объективно будет продолжаться стагнация», — сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что на территории Псковской области утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям развития до 2024 года. На их реализацию в этом году планируется направить свыше 6,1 млрд рублей из консолидированного бюджета. Национальные проекты разработаны в соответствии с 204-м указом президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».