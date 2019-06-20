Общество

Петр Алексеенко о Ганзейских днях, выборах и финансовых вливаниях в здравоохранение

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Гайд-парк», вышедшего в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 1 июля. Гостем студии стал первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко. Ведущий Александр Савенко обсудил с ним итоги прошедшего 29 июня IV (совместного) пленума комитета и контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ, а также побеседовал о том, как псковские коммунисты готовятся к сентябрьским выборам.

Александр Савенко: Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове «Гайд-парк». Сегодня участник программы - Петр Алексеенко, руководитель областного отделения коммунистической партии Российской Федерации, депутат регионального парламента. Петр Васильевич, здравствуйте, рад приветствовать вас в нашей студии.

Петр Алексеенко: Добрый день, уважаемые псковичи, добрый день, Александр.

Александр Савенко: Эту программу проведу я, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко, с лидером псковских коммунистов мы поговорим о том, что происходит в областном отделении КПРФ, какие там последние новости, что произошло в субботу на совместном пленуме и на заседании бюро обкома. Также поговорим о том, как коммунисты Псковской области готовятся к сентябрьским выборам, обсудим другие актуальные темы общественно-политической повестки нашего региона и в целом Российской Федерации. Начать я хотел бы с темы Ганзейских дней в Пскове. Прошло, отшумело это событие, о котором так много говорили, к которому власти готовились последние годы, по меньшей мере уже 6 лет, с 2013 года. Петр Васильевич, ваша оценка итогов этого события в жизни нашего города? В целом, это оценка со знаком «плюс» или со знаком «минус», если говорить о том, как подготовился Псков к проведению международных Ганзейских дней, что было сделано в рамках работы по благоустройству города, как оцениваете?

Петр Алексеенко: Здесь все можно разделить на две части: подготовка к Ганзейским дням и само проведение.

Александр Савенко: Все сейчас так делят.

Петр Алексеенко: Подготовка, как мы видели, шла трудно и напряженно, потому что как всегда обещают «золотые горы», но средств было недостаточно для полномасштабной подготовки. Тем не менее, в пределах тех денег, которые были выделены, я считаю, что город сумел подготовиться, показать неплохое лицо. Что касается самих дней проведения, четырех дней, было интересно, каждый мог найти себе применение.

Александр Савенко: Вы сами были на открытии? Что вам запомнилось, что было интересно?

Петр Алексеенко: Да, я был на открытии. Очень запомнился мощный детский хор, молодцы, хотя погода была не очень, но тем не менее хор скрасил это. Получили эмоциональный заряд на эти четыре дня. В течение Ганзейских дней можно было посетить разные мероприятия. Очень красочный был парад. Удивительно, раньше столько гостей не было видно, а в последний день образовалась мощная колонна в национальных костюмах, это здорово. В заключении хор Пятницкого, не так часто нам приходится его слышать, тем более на улице, в Кремле. Такая хорошая акустика. Вечером канал «Культура» после 21.00 полностью показал праздник, можно было еще раз посмотреть. Считаю, что оценка — положительная. Оргкомитет справился с теми задачами, которые были поставлены. Гости остались довольны. В городе был порядок, я считаю, все службы хорошо были подготовлены.

Александр Савенко: Сейчас, когда подводят итоги Ганзейских дней, вспоминают о том, что Псков имеет право проведения такого мероприятия в 2033 году, через 14 лет, как вы полагаете, надо Пскову вновь замахиваться на проведение Ганзы.

Петр Алексеенко: Конечно, надо. И на международные Ганзейские дни, и на русские. Вот Великий Новгород, давно ли проводил Ганзейские дни? Недавно. И вот на будущий год опять будут проводить. Нужно использовать любую возможность, чтоб как-то привлекать сюда туристов, когда гости — всегда наводишь порядок в доме.

Александр Савенко: Праздники праздниками, у коммунистов, насколько мне известно, в дни Ганзы проводились партийные мероприятия. В минувшую субботу состоялся совместный пленум контрольно-ревизионной комиссии областного комитета, также прошло заседание бюро обкома, целый ряд важных для коммунистов вопросов рассматривался. Давайте начнем с участия КПРФ в сентябрьских выборах. Интересуют, прежде всего, довыборы в Псковскую городскую Думу и в областное Собрание депутатов, ну и выборы глав шести районов. Какие решения приняты, где будете участвовать, кто от КПРФ пойдет на эти выборы?

Петр Алексеенко: Перед пленумом мы провели заседание бюро Комитета областного отделения, на котором были выдвинуты, согласно нашего устава, кандидатуры на дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу по 13-му округу и в областное Собрание депутатов по 2-му округу. Документы вчера сданы в Избирательную комиссию по выборам в Псковское областное Собрание. Там у нас кандидатура Александра Николаевича Ножки, главного агронома «Победы», он участвовал в выборах на главу Псковского района в прошлом году, показал неплохой результат, на некоторых участках даже опередил нынешнего главу, член бюро обкома.

Александр Савенко: Депутат районного Собрания.

Петр Алексеенко: .. и первый секретарь псковского райкома КПРФ. Он человек проверенный, опытный, хозяйственник. Если его изберут, то это будет хороший кадр областному Собранию.

Александр Савенко: Непросто будет, там же Игорь Максимов идет от «Единой России», планирует вернуться бывший заместитель губернатора. Интересна ситуация, что сразу два бывших депутата областного Собрания планируют вернуться в региональный парламент, помимо Игоря Максимова там еще и Павел Николаев от «Справедливой России». Коммунисты в этот раз со справедливороссами договаривались, кого, где выдвигают, делили округа, выборы? Несколько лет назад такое было, а в этот раз?

Петр Алексеенко: Нет, не было. Обращались некоторые политические партии и отдельные товарищи, которые хотели бы участвовать в выборах, и чтобы мы поддержали их кандидатуры, но мы сказали, что у нас есть своя кандидатура, поэтому торг не уместен. В Псковскую городскую Думу у нас выдвинут Олег Луценко, начальник охранного предприятия.

Александр Савенко: Сторонник партии. Насколько я знаю, членом партии он не является.

Петр Алексеенко: Да, сторонник партии. Крепкий сторонник, сейчас в устав КПРФ внесены дополнения о сторонниках партии.

Александр Савенко: С чем это связано, что делаете ставку не на членов партии, а на сторонниках, даже в уставе это отмечается?

Петр Алексеенко: Мы посоветовались с городской партийной организацией, это их предложение. Сергей Федоров там первый секретарь, псковского городского отделения, они тоже рассматривали ряд кандидатур, остановились на Луценко. Он уже участвовал ранее в выборах. Поэтому он проверенный товарищ.

Александр Савенко: Что повлияло на этот выбор? Как вы говорите, как говорили ваши коллеги из горкома, был ряд кандидатов, но почему-то решили сделать ставку на Луценко? Считаете, что у него высокие шансы быть избранным?

Петр Алексеенко: Мы считаем, что у него высокие шансы получить разностороннюю поддержку не только от членов партии, но и от наших сторонников. Мартовской пленум центрального комитета, июньский пленум, делают ставку на создание широкого народно-патриотического фронта. Выборы, прошедшие в прошлом году, показали, что при широкой поддержке мы можем завоевать победу, только членами партии это трудно сделать. Будем делать ставку, в том числе, на сторонников.

Александр Савенко:Мои коллеги, когда говорят про довыборы в Псковскую гордуму по этому округу, нередко заявляют о том, что для коммунистов победить и получить мандат — дело чести, дело принципа, вспоминая, что коммунист ранее представлял этот округ в городской думе. Действительно ли это так, действительно ли для коммунистов эти довыборы имеют такое значение?

Петр Алексеенко: Конечно, это принципиально. И по второму округу в областное собрание, ранее у нас там был Дмитрий Михайлов, но в предыдущих выборах его сняли, не допустили до выборов, но если бы участвовал, то был бы вопрос: кто победит? Поэтому, для нас принципиально участие в довыборах на двух округах и победа.

Александр Савенко: Что касается выборов глав районов, насколько я понимаю, уже сейчас есть конкретные фамилии кандидатов от КПРФ по двум районам, при этом выборы будут проводиться в шести муниципальных образованиях. Здесь какая позиция КПРФ, только в этих двух районах будут ваши кандидаты, или нужно подождать?

Петр Алексеенко: Сейчас приняты изменения в уставе на 17 съезде, ранее мы могли на плановых выборах выдвигать от имени бюро, теперь только местные отделения, где есть местные отделения, они и должны выбирать кандидатов. Они подбирают кандидатуры, согласовывают с бюро обкома партии, после согласования проходит выдвижение. У нас прошло выдвижение в Пустошкинском районе..

Александр Савенко: Виктор Лапшин.

Петр Алексеенко: Виктор Лапшин, глава Красноармейской волости Себежского района, а также в Бежаницком районе Игорь Дмитриев, энергетик. Когда в Бежаницах районное отделение смотрело кандидатуры, тогда Игорь Дмитриев был беспартийным. Стали с ним работать с января-февраля, и вот он вступил в партию, выдвигается как член партии. Лапшин беспартийный. Ранее он участвовал в выборах в Пустошкинском районе, пару сотен голосов не хватило ему.

Александр Савенко: Чтобы победить Жукова, действующего главу, поэтому соперник у него теперь другой — Иван Штылин.

Петр Алексеенко: Тоже неординарная ситуация у нас там.

Александр Савенко: По другим районам еще ждем новостей, в планах закрывать практически все районы?

Петр Алексеенко: Время еще есть, если получится, да. Нет таких установок: надо - иди. Зачем? Нужно, чтобы человек мог, желание было, и чтобы коммунисты поддерживали. Мы можем взять кого-то и из города привезти, или как делают другие партии, например «Коммунисты России», привозят из других регионов и ставят людей, только бы участвовать. Здесь важно не только участие. Но и слаженная работа.

Александр Савенко: Напомню, сегодня у нас в гостях Петр Алексеенко, руководитель областного отделения коммунистической партии Российской Федерации, депутат областного Собрания, говорим мы о последних новостях в жизни псковских коммунистов, о планах участия в сентябрьских выборах, ну и обсуждаем итоги прошедших партийных мероприятий — заседания бюро обкома и совместного пленума контрольно-ревизионной комиссии и областного отделения. Я познакомился с материалами пленума, есть там достаточно интересного, очередное заявление в поддержку Павла Грудинина, экс-кандидата от КПРФ на президентские выборы, достаточно известного бизнесмена и сторонника коммунистической партии. Обращаю внимание на то, что коммунисты Псковской области уже не в первый раз выражают ему свою публичную поддержку. Не могу не спросить, с чем это связано. Неужели, господин или товарищ Грудинин так нуждается в том, чтобы его поддерживали? Для чего это делается?

Петр Алексеенко: Павел Грудинин — давний сторонник нашей партии, выдвигался он и депутатом районных собраний в Подмосковье, возглавлял районный совет, потом его сняли с депутатской должности. У него создано народное предприятие. КПРФ сейчас пропагандирует народные предприятия. Их сейчас около 200 по всей России, где сами работники являются акционерами предприятия, где заработанная прибыль идет не по карманам руководителей и верхушки, или собственников, а вкладывается в производство и социальную сферу. В том же совхозе имени Ленина, у них лучшая школа, видели, наверное, у них отличный детсад, своя больница в совхозе, у них средняя зарплата 80 тысяч рублей. Это пример. Второе, что он сумел, сохранить под Москвой свое хозяйство, землю, там очень дорогая земля, сейчас там идет борьба за нее. Если половину изъять через суд, а наш суд гуманный, как говорится, это будет означать смерть хозяйства. На остальных землях трудно будет развивать хозяйство, содержать их, последуют сокращения рабочих, развал социальной сферы, они сами содержат школы, больницы, детсад. Помогают они Донецкой республике, каждый месяц почти от них идет гуманитарная помощь. Мы считаем, что, если не отстоим это хозяйство, то нам будет трудно и отстоять другие коллективы, где складывается такая ситуация.

Александр Савенко: В вашем заявлении речь не только про трудовые коллективы, оно заканчивается словами: «Отстояли Зюганова, отстоим и Грудинина!». Мне кажется, это не случайно. Упоминание двух этих фамилий. Грудинин - как олицетворение будущего КПРФ, а Геннадий Андреевич — это настоящее, ну и прошлое. На днях ему исполнилось 75 лет, псковские коммунисты достаточно нетрадиционно поздравили его в этот раз — записали видео обращение. Не могли бы рассказать, как появилась идея записать видео обращение, когда вы хором скандировали поздравление?

Петр Алексеенко: Идея появилась раньше. Не только от нас оно было, из других регионов тоже поступали такие видео обращения.

Александр Савенко: Ну я видел псковского отделения обращение.

Петр Алексеенко: На последнем пленуме центрального комитета был опрос о новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся, большое внимание было уделено работе в социальных сетях. Необходима живая речь, живое обращение. Мы решили так поздравить Геннадия Андреевича, разместили поздравление в соцсетях. Там более широких круг, в том числе и молодежь.

Александр Савенко: Отклики поступают? Что говорят, глядя на то, как псковские коммунисты нетрадиционно поздравили своего лидера?

Петр Алексеенко: Да, говорят нормальное, хорошее поздравление. Правда мы его немного сократили. Владимир Никитин ярко и эмоционально поздравил, он давно знает Геннадия Андреевича, вместе с ним работал. Сохранили, отстояли партию.

Александр Савенко: Трижды приезжал в Псковскую область Геннадий Зюганов.

Петр Алексеенко: Да. Есть еще фильмы о Геннадии Андреевиче, когда мы были на пленуме, там показали фильм, в Государственной думе выставка была организована. Как сказал Зюганов, это не только мой юбилей, это та работа, которая проведена в партии за все это время, по сохранению КПРФ, по ее укреплению, та борьба, которая велась на протяжении всего периода.

Александр Савенко: Как я сказал, Геннадию Андреевичу исполнилось 75 лет, понятно, что не за горами тот момент, когда придет время уйти на заслуженный отдых, так или иначе возникает вопрос о приемнике, о том, кто готов будет возглавить коммунистическую партию Российской Федерации, у вас есть на данный момент сомнения или другие варианты? Кто может взять бразды правления? Кого вы видите в роли председателя КПРФ? Это только Грудинин или достаточно широкий спектр?

Петр Алексеенко: Ну Грудинину еще нужно вступить в партию КПРФ, чтобы возглавить ее.

Александр Савенко: То есть так вопрос пока не ставится?

Петр Алексеенко: Да. Там много ярких личностей, например, Игорь Вячеславович Афонин. Он прошел большую школу, начинал с комсомола, начинал с Тулы. Возглавлял тульскую организацию, центральный комитет комсомола, сейчас активно работает. Практически проехал все регионы, активно помогал на выборах Грудинину. Есть у нас Сергей Георгиевич Левченко, губернатор Иркутской области..

Александр Савенко: Которому очень непросто сейчас.

Петр Алексеенко: Да. Он опытный руководитель, он выступал на пленуме, фильм тоже был о его области «Пятилетка. Левченко». Он вернулся к советскому опыту планирования, и за три года прирост составил 18% . Он навел порядок в лесозаготовках, прикрыл черных лесорубов, за что министр лесной промышленности сейчас «сидит», нашли причины и он находится под следствием. Только за счет леса, за два года в три раза увеличились налоговые поступления, все шло в карман черным лесорубам, а сейчас поступает в бюджет. Анатолий Локоть, мэр Новосибирска. Мэр миллионного города тоже активно работает.

Александр Савенко: Тоже мог бы претендовать. По вашим прогнозам, когда эта тема станет наиболее актуальна, когда коммунисты Российской Федерации подойдут к обсуждению этого вопроса, к принятию решения? Это произойдет до 2021 года?

Петр Алексеенко: Нет, я думаю, Геннадий Андреевич сам должен это решить. Он в хорошей форме, последний доклад на пленуме был примерно 1 час 20 минут. Он активно и энергично выступает, отвечал на вопросы, общался с прессой. Я думаю, еще рановато уходить.

Александр Савенко: Поэтому до 2021 года до парламентских выборов этот вопрос будет не актуален.

Петр Алексеенко: У нас очередной съезд в 2021 году.

Александр Савенко: Предвыборный, наверно, имеется в виду.

Петр Алексеенко: По уставу. На четыре года избираются руководящие органы партии.

Александр Савенко: Давайте вернемся к региональным делам, к работе фракции КПРФ в областном Собрании депутатов. Уже на этой неделе пройдет очередная сессия. Насколько мне известно, в рамках парламентского часа депутаты будут рассматривать такую острую проблему как кадровый дефицит в сфере здравоохранения. Очень много об этом говорится. Совсем недавно в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным было прямое включение из онкологического центра Пскова, что в очередной раз актуализировало эту проблему. Насколько внимательно псковские коммунисты, в том числе депутаты регионального парламента, следят за тем, как власти стараются решить эту проблему, есть ли у вас предложения по оздоровлению ситуации, можно ли решить эту болевую точку только повышением зарплаты, или должен быть другой путь и целый комплекс мер? Как вы это видите?

Петр Алексеенко: Прежде всего, конечно, необходимы финансовые вливания, без них не обойтись, чтобы привлечь врачей. Врачей в России выпускается достаточно. Вот у меня сын закончил медицинский вуз, сейчас проходит ординатуру в Санкт-Петербурге в Мечникова. На его курсе учились три человека из области, но вряд ли они все приедут в Псковскую область. Нагрузка очень большая с одной стороны, с другой — низкая зарплата. Конечно, слабая материально-техническая база. С другой стороны, закупается хорошее оборудование, но на нем некому работать, есть такие примеры. Ближайшее время улучшений не стоит ожидать, если не будет больших вливаний. Это не только проблема Псковской области, это в целом проблема небольших регионов, основные кадры в Москве и Санкт-Петербурге. Пока не уровняем заработную плату или престиж врача улучшений не будет. Помните, как в армии было трудно с офицерами? Армия разваливалась. А как подняли зарплату младшему офицерскому составу, сразу армия укрепилась и стала престижной профессия офицера. Так и здесь.

Александр Савенко: Недавно проводили исследование, сколько денег необходимо пенсионерам? Как вы видите, когда выйдете на пенсию, сколько вам необходимо денег, чтобы вести достойную жизнь?

Петр Алексеенко: Простой пример пенсионера. У меня пенсия 13 400 рублей. Потому что не было индексации, так как работаю. Вот проходил обследование у окулиста, сказали, что подозрение на глаукому. В областной больнице приборов нет, нужно идти в платную клинику. Пошел в платную клинику. За каждый глаз по 2 тысячи. Всего процедура заняла 15 минут. Молодой парнишка там, заплатил 4 тысячи с пенсии. Он сказал, что нет никакой глаукомы, все нормально. Пошел опять в областную больницу к окулисту, говорю, а почему у вас нет таких приборов, почему не купить? Ладно я - работающий пенсионер, а другому накладно будет. Лекарства сейчас дорогие. Поэтому, тяжело. Здесь нужно повышать пенсии, приравнивать, хотя бы, к средней зарплате по региону, и наводить порядок в медицине. Будем заслушивать председателя комитета, мы ранее пытались, но она была где-то в командировке, не получилось. Послушаем, тем более уже больше полугода прошло с момента ее работы, что сделано. Какие перспективы она видит, она все-таки из Москвы, посоветовать должна нам, а то местные не знают.

Александр Савенко: Если возвращаться к работе фракции КПРФ в региональном парламенте, то какие здесь планы и перспективы? Что считаете наиболее важным для депутатов, ваших коллег на ближайшее время?

Петр Алексеенко: В прошлом году наша значительная работа увенчалась успехом, принятие закона о статусе детей войны, здесь плотно работал Анатолий Копысов, в этом году продолжили работу в сфере твердых бытовых отходов, это так называемая «мусорная реформа», которая была проведена на ненадлежащем уровне, что и показала практика. Уже год как оператор приступил к работе, год назад он выиграл конкурс, у него было время до Нового года отладить списки, посмотреть мусорные площадки. Было полгода, ничего не делал. С января пошла эта «котовасия». Деньги собираются с населения. Мусор на мусорные свалки вывозится без всякой переработки и сортировки, даже задолжал нашим подрядчикам, с которыми заключил договора. Уже идут арбитражные суды. Такая вот работа нашего оператора. Псковское областное Собрание дважды рассматривало этот вопрос, на последней сессии было принято решение подработать проект, и 4 июля он будет рассмотрен на областном Собрании, наша фракция активно участвовала в подготовке проекта решения, чтобы навести порядок в этом деле, чтобы был жесткий контроль. В районных повестках на это обращают внимание, а также само население. Вторая тема — экология. Это химзавод в Моглино. Мы пытались провести референдум, но районное собрание посчитало, что это не компетенция района. Действительно, закон о местном самоуправлении не предусматривает, чтобы районные власти занимались вопросами строительства промышленных и сельхоз объектов. Также проблемы есть на юге области: Красногородский и Опочецкий районы, строительство свинокомплексов. Народ беспокоится и боится, вспоминая опыт Невельского, Великолукского, Усвятского, Куньинского районов, зная, чем это оборачивается, падает стоимость недвижимости, ну и, конечно, загрязнение, которое имеет место быть в Великолукском и Невельском районах, что доказано экспертизами. Поэтому была подготовлена большая записка, будучи в Москве я передал ее Кашину Владимиру Ивановичу, председателю комитета по сельскому хозяйству Госдумы, чтобы они посмотрели на наше законодательство, нормы, которые допускают строительство свинокомплексов без надлежащих очистных сооружений. Обыкновенные лагуны делаются, туда все сливается, когда они переполняются, все это вытекает. У нас скоро земли не хватит, чтобы переработать все эти отходы производства свинокомплексов. Будем возить, наверное, в другие регионы. Это тоже проблема, тоже работаем над ней.

Александр Савенко: Сегодня пришло печальное известие — скончался председатель колхоза «Передовик» Серафим Иванов, человек известный в нашем регионе, ваш коллега, я так понимаю, что давно вы его знаете, сколько лет?

Петр Алексеенко: Я помню, еще работать вторым секретарем Пыталовского райкома КПСС, первый секретарь Николай Воробьев, прораб перестройки его прозвали, он был также депутатом Верховного совета РСФСР, он пригласил Серафима Иванова в наш район, и он приезжал и не раз в Пыталовский район, встречался там с партактивом и хозяйственниками, там мы и познакомились. С тех пор по мере возможности и по состоянию здоровья приглашали друг друга на мероприятия. Особенно вспоминали его, когда 3 октября проводили каждый год, мероприятие в память защитников Белого дома, Серафим Иванов участвовал в этих действиях, защищал. Он делился своими воспоминаниями, которые печатались в газете.

Александр Савенко: Большая потеря для коммунистов Псковской области.

Петр Алексеенко: Большая потеря и как хозяйственника, и как политика. Поэтому мы сегодня опубликовали некролог, выразили соболезнования.

Александр Савенко: К сожалению, на такой печальной ноте заканчиваем эфир, ну что ж, это жизнь. С нами сегодня был Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания. Я благодарю вас за то, что нашли время и пришли к нам на эфир, ответили на мои вопросы. Ждем вас в следующий раз, расскажете о том, как коммунисты участвуют в предвыборной компании Псковской области, что у вас происходит и как ведете борьбу.

Петр Алексеенко: Спасибо за приглашение. Успехов.