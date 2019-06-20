Общество

Трудовая инспекция рассказала псковичам об условиях выдачи документов работодателем

Государственная инспекция труда в Псковской области сообщила жителям региона, как, по закону, следует получить полагающиеся им документы от работодателя. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, согласно статье 62 ТК РФ, по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку, в целях обязательного социального страхования (обеспечения).

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«А также - копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы, выписки из трудовой книжки, справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы и другие», - отметили в инспекции.

Кроме того, в ведомстве добавили, что копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. Работник обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю.