Общество

Псковские полицейские выявили нетрезвых водителей-рецидивистов на Рижском проспекте и Школьной

В Пскове полицейские остановили двух водителей, находившихся в нетрезвом состоянии. Причем - повторно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В областном центре дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение», - отметили в управлении.

Так, в Пскове, вечером 1 июля, на Рижском проспекте дорожные полицейские остановили автомобиль «Audi А6». Выяснилось, что иномаркой управлял горожанин, 1986 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. А 30 июня, по улице Школьной в Пскове на автомашине «Audi-100» ехал 22-летний горожанин, который тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

В управлении напомнили, что, в соответствии со статьей 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.