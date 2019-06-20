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Общество

Отделение ПФР по Псковской области: У получателей пенсии всегда есть возможность выбрать удобный для себя способ ее доставки

03.07.2019 09:18|ПсковКомментариев: 0

В соответствии с законодательством выплата пенсии, включая ее доставку, производится за текущий месяц. У получателей пенсии всегда есть возможность выбрать удобный для себя способ ее доставки. Доставка пенсии по желанию пенсионера может осуществляться организацией почтовой связи или кредитной организацией (банком). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ПФР по Псковской области.

Предприятие почтовой связи в пределах текущего месяца производит доставку пенсий в установленный графиком день. По заявлению пенсионера, которое подается в отделение почтовой связи, пенсия выплачивается на дому или в кассе почтового предприятия по месту жительства. Если пенсионера не было в установленный графиком день дома, или он не получил пенсию в «свой» день на почте, это можно сделать и после, но не позднее 25 числа текущего месяца. Суммы пенсии, неполученные в текущем месяце, могут быть получены в последующие месяцы в течение выплатного периода, начиная с 5 числа месяца или в установленный графиком день.

Выбрав в качестве доставляющей организации банк, пенсионер открывает там счет. В этом случае пенсию можно получать в любое удобное время в кассе банка или банкомате. Финансирование кредитных организаций в Псковской области происходит с 9 по 22 число каждого месяца.

Для выбора способа доставки или о его смене, гражданину нужно подать заявление в ПФР или МФЦ. Сейчас также доступна подача заявления через интернет.

Для этого пенсионеру необходимо пройти регистрацию в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Если гражданин зарегистрирован на портале государственных услуг, то с тем же паролем он заходит и в «Личный кабинет» и обращается к вкладке «Подать заявление».

После отправки заявка попадет к специалистам Пенсионного фонда. Если в ПФР сформирован макет пенсионного дела (то есть пенсионер или работодатель заранее предоставили все нужные для установления пенсии бумаги), в течение 3-х дней выносится решение о смене способа доставки. Информацию о статусе решения (отрицательное или положительное) заявитель получит на электронную почту.

Если пенсионер изъявляет желание получать пенсию через организацию, с которой договор на доставку не заключен, рассмотрение заявления пенсионера приостанавливается до заключения договора между ПФР и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на 3 месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии гражданин должен указать организацию, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.

Добавим, что на сегодняшний день пенсии и социальные выплаты по линии ПФР 40% пенсионеров и льготников получают через отделения почтовой связи, 60% - через кредитные учреждения.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov

Теги: #пфр
Источник: Псковская Лента Новостей
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