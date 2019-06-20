Общество

Роспотребнадзор предложил создать календарь прививок для пожилых людей

Роспотребнадзор предложил создать календарь прививок для пожилых людей, пишет «Парламентская газета». Национальный календарь прививок в первую очередь, по данным ведомства, ориентирован на детей, и необходимо разработать такой календарь для пожилых людей, в том числе чтобы обеспечить рост средней продолжительности жизни в России.

Увеличение продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году — одна из целей национального проекта «Демография». К 2030 году этот показатель должен вырасти до 80 лет.

«Как защищать людей старшего возраста с помощью прививок от различных инфекционных угроз — такая задача поставлена перед учеными научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, и я уверена, что она будет в скором времени решена», — сказала глава ведомства Анна Попова.

Календарь прививок сегодня рассчитан в первую очередь на детей, и лишь недавно в него была включена вакцинация от кори для граждан до 55 лет, входящих в группы риска, подчеркнула Попова.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает Правительство ежегодно предоставлять в нижнюю палату официальный доклад о состоянии иммунной профилактики и реализации национального календаря профилактических прививок за прошедший год.