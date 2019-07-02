Общество

Готовится законопроект, вводящий понятия компьютерной атаки и кибермошенничества

Комитет Совфеда по обороне и безопасности намерен в сентябре рассмотреть законопроект, который вводит в законодательство понятия компьютерной атаки и кибермошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Владимира Кожина.

По его словам, этот проект станет первым в комплексе законодательных инициатив комитета по борьбе с киберпреступлениями. Он позволит прописать понятийный аппарат и названия основных угроз, пояснил сенатор.

«По некоторым вещам сегодня просто не существует предмета наказания, речь идет о том, чтобы определить эти вещи, в частности, компьютерные атаки, мошенничество в компьютерной сфере», — рассказал Кожин.

Он добавил, что комитет уже получил необходимую информацию от Центробанка и заинтересованных ведомств, в настоящее время проводится анализ поступившей информации.

В конце апреля сенатор на брифинге с военными атташе иностранных государств заявил, что комитет планирует до конца года разработать комплекс законодательных инициатив не только по борьбе с киберпреступлениями, но и по международному взаимодействию в этой сфере.