Общество

В гдовской районной библиотеке нарушаются права инвалидов

Прокуратура Гдовского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите и охране прав инвалидов. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ст. 14 федерального закона от 24.11.1995 №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» МБУ «Гдовская районная центральная библиотека» и ее 12 филиалов не обеспечены периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературой для инвалидов (детей-инвалидов), в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Кроме того, в муниципальной библиотеке не созданы условия для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка.

Отсутствие соответствующей литературы и оптимальных условий в муниципальной библиотеке и ее филиалах нарушают права инвалидов, включая детей-инвалидов, на равный доступ к культурной жизни общества, ставят лиц с ограниченными возможностями в не равные условия, что является дискриминацией по признаку инвалидности.

В этой связи прокурором района в адрес главы Гдовского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Реальное устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.