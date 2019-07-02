Общество

Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и себя лично поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД УМВД России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заксобрания.

Александр Котов отметил, что в современном мире каждый человек независимо от возраста, места жительства, наличия или отсутствия личного автомобиля является участником дорожного движения, и за его безопасность несет ответственность сотрудник ГИБДД. «Это очень непростая работа, но ее значимость для государства, общества и личности чрезвычайно высока - от профессионализма и добросовестности дорожного полицейского зависят не показатели дорожно-транспортных происшествий, а судьбы и жизни людей», - добавил спикер областного Собрания депутатов.

Он подчеркнул, что общими усилиями Госавтоинспекции, органов государственной власти, общественных организаций удалось несколько снизить аварийностью на дорогах, но, чтобы кардинально переломить ситуацию и свести к минимуму количество ДТП, необходимо еще очень многое сделать.

«Фактически обеспечение безопасности дорожного движения является задачей по обеспечению устойчивого социально-экономического и демографического развития страны. Уверен, сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области приложат максимум усилий для достижения поставленных государством целей!» - заявил Александр Котов и пожелал удачи, здоровья и благополучия всем, кто сегодня отмечает профессиональный праздник сотрудников автоинспекции.

Добавим, что ежегодно 3 июля в России отмечается День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ), установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года.