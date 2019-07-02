Общество

Возбуждение уголовного дела за неуплату алиментов побудило великолучанина трудоустроиться

Должник по алиментам задумался о своем трудоустройстве только после возбуждения дознавателем ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Управления ФССП России по Псковской области в отношении него уголовного дела за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Жителю Великолукского района на основании решения суда с 2011 года необходимо выплачивать алиментные платежи в пользу своего несовершеннолетнего ребенка. Но никакой материальной помощи ребенку данный гражданин не оказывал и выплачивать алименты, как он уверяет, нет финансовой возможности.

В тоже время его долг по алиментам увеличивался и в настоящее время составляет более 500 тысяч рублей. Ранее должника привлекали к административной ответственности. Наказание в виде 80 часов обязательных работ мужчина отработал, но должных выводов для себя не сделал, мер к выплате алиментов так и не предпринял.

Учитывая, что гражданин не исполняет возложенные на него обязанности, дознавателем ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ – «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Это дало свои результаты. После получения постановления о возбуждении уголовного дела он в течение недели встал на учет в Центр занятости населения. В настоящее время гражданин проходит медицинскую комиссию и оформляет документы для официального трудоустройства.