Общество

По соцсетям разлетелось видео о псковичах, ломающих подъемник для инвалидов-колясочников

В соцсетях распространили видеозаписи, на которых мужчины ломают подъемник для представителей маломобильных групп населения, установленный в доме № 7-Б на улице Ижорского Батальона в Пскове. Как Псковской Ленте Новостей сообщила жительница этого дома, одно видео сделано 29 июня примерно в 21.00, а другое - 5 июня, около 20.30.

Видео, снятое 29 июня. Источник: из архива местной жительницы

Видео, снятое 5 июня. Источник: из архива местной жительницы

«Взрослые люди же! Зачем ломать?», - задается вопросом жительница.

Судя по комментариям к этим видео, пользователи соцсети полностью разделяют негодование псковички.

«Что в голове у людей, там 6 ступенек нужно пройти! Зачем лезть и спрыгивать с подъемника? Конкретно в этом здании - много людей с ограниченными возможностями пользуются этим подъемником! А у людей, которые его ломают, - похоже, с ограниченными возможностями мозга!», - пример одного из комментариев.

Однако многих пользователей соцсети радует, что обоих мужчин, ломающих подъемник на видео, тут же «настигала карма».